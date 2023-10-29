مثل الجاهز.. طريقة تحضير معمول بالتمر

معمول بالتمر من الحلويات المفيدة والصحية؛ لإحتوائه على الفيتامينات والعناصر الأساسية للحفاظ على الصحة ولمد الجسم بالطاقة والنشاط، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره مثل الجاهز.

معمول بالتمر

طريقة عمل معمول بالتمر

المقادير

- مقادير العجين :

دقيق : كوب ونصف (بُرّ)

السميد : كوب ونصف

السكر الأسمر : ثلاث أرباع الكوب (غير مكرر ومطحون)

الزبدة : 100 جراماً (غير مملحة)

حليب : نصف كوب (قليل الدسم)

- مقادير حشوة التمر :

التمر : كوب (منزوع النواة)

ماء الورد : ملعقة كبيرة

حبهان: ملعقة كبيرة (مطحون)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

زيت جوز هند : 2 ملعقة كبيرة (عضوي)

السكر البني : حسب الرغبة (بودرة / للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي مقادير العجين جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم غطّيها واتركيها جانباً لحوالي 30 دقيقة.

في وعاء جانبي آخر، اخلطي مقادير حشوة التمر جيداً حتى تتداخل مع بعضها.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

شكّلي العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.

احشي الكرات بحشوة التمر، ثم ضعيها في قوالب المعمول الخشبية، وأخرجي حبات المعمول من القوالب بزخرفة على الوجه.

بطّني صينية فرن بورق الزبدة، ووزعي بها حبات المعمول المحشية، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج وتتحمر من أسفل.

ضعي معمول التمر في طبق التقديم، وزينيه بالسكر البني البودرة، وقدميه.