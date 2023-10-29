ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد ثنائية مرموش في دورتموند

نجح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت في استعادة حاسة التهديف بالدوري الألماني ويسجل ثنائية رائعة في شباك بوروسيا دورتموند، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات البوندزليجا، ليمتلك اللاعب رصيد جيد من الأهداف.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد هدفي مرموش

بعد ثنائية عمر مرموش في دورتموند يكون قد سجل 4 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت، وهي ثُلث أهداف الفريق الذي سجل 12 هدفا في الدوري الألماني.

يتصدر سيرهو جيراسي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين برصيد 12 هدف، ثم ثلاثي يمتلك 8 أهداف وهم ليوري ساني ولويس اوبيندا ويوتاس اولدر ويند.

ثنائي عمر مرموش في دورتموند جعلته يصل إلى الهدف رقم 8 في مسابقات الموسم الحالي محليًا وقاريًا، بواقع 3 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي وهدف وحيد في كأس ألمانيا فضلًا عن رباعية البوندزليجا.