مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع دورتموند بالدوري الألماني

نجح النجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في تسجيل هدفين بشباك نظيره فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم 2023 – 2024.

مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على دورتموند

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت و بوروسيا دورتموند بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 8 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وأضاف اللاعب الجزائري فارس شايبي الهدف الثالث للأحمر عند الدقيقة 68 من عمر المواجهة، وسجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من مارسيل سابيتزر في الدقيقة 46 وأضاف يوسوفا موكوكو الهف الثاني عند الدقيقة 54 واختتم جوليان براندت التهديف عند الدقيقة 82 بهدف التعادل لأسود الفيستيفاليا.

بتلك النتيجة يرفع فريق مرموش رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع من جدول الترتيب بعد التعادل الخامس عقب 3 انتصارات وهزيمة، على الجانب الأخر رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع من الترتيب بعد التعادل الثالث.