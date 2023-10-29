وكيل الأزهر يستقبل مفتي ولاية بينانج الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا ماليزيًّا برئاسة داتو سري دكتور/ وان سليم بن وان محمد نور، مفتي ولاية بينانج بماليزيا.

قال فضيلة وكيل الأزهر إن الأزهر تربطه بماليزيا علاقات ممتدة تاريخيًّا في المجالات الدينية والثقافية والعلمية، ويحظى طلاب ماليزيا إلى جانب زملائهم من الطلاب الوافدين بالأزهر بالتقدير والاهتمام والرعاية اللازمة، حيث أن طلاب ماليزيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر يعمل على تأهيل طلابه وتحصينهم بالمنهج الأزهري الوسطي، وصقلهم بالمهارات والعلوم التي تجعلهم مصدرا لتحقيق الإخاء والمحبة والتعايش السلمي في بلدهم.

وأوضح فضيلته أن الأزهر يعمل على دعم المسلمين حول العالم، والحفاظ على الفهم الوسطي للإسلام، وتقديمه في صورته السمحة، دون إفراط أو تفريط، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر دائما ما يقدم النموذج في تحقيق التعايش والإخاء الإنساني، وهو ما يتضح من خلال جولاته الخارجية إلى أوروبا، وانفتاح الأزهر على الحوار مع الجميع، التعايش الإنساني والإخاء بين الجميع.

من جانبه أعرب مفتي ولاية بينانج بماليزيا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر وماليزيا في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيدا بما يقدمه الأزهر من مجهود كبير في خدمة الطلاب الماليزيين في الجوانب تعليمية جعلته قبلة علمية لأكثر من 6300 طالب ماليزي يدرسون حاليًا بالأزهر، فضلًا عن عشرات الآلاف من الخريجين، مقدمين الشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، على جهوده المستمرة في تقديم كآفة سبل الدعم لخدمة أبناء ماليزيا الدرسين بالأزهر.

وكيل الأزهر يكرم أسر الشهداء وذوى الهمم بالندوة التثقيفية ٥١ بين الأزهر والقوات المسلحة

كان كرَّم محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، واللِّواء/ وليد حامد الحماقي، قائدَ قوَّاتِ الدِّفاعِ الشَّعبيِّ والعسكريِّ، اليوم، الخميس، مجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة، وذوي الهمم، وتم تبادل الدروع ، وذلك في ختام فعاليات الندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وتقديرًا ووفاءً لشهداء القوات المسلحة ولتضحياتهم في الدفاع عن مصرنا الغالية وشعبها الأصيل.



شهدت الندوة التثقيفية "حصاد النصر"، التي أقيمت بمركز الأزهر للمؤتمرات، في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و”قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري"، كلمة لوكيل الأزهر، وقائد قوات الدفاع الشعبي، ومحاضرة للإعلامي الدكتور أحمد المسلماني، وفقرات إنشاد ديني ووطني، وفقرات شعرية في حب الوطن، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعرضًا لفيلم (٥٠) سنة عزة، كما ركزت الندوة على انتصارات أكتوبر المجيدة، ودورها في تحقيق العزة والكرامة، وجهود الدولة المصرية وقواتها المسلحة في حماية أرض الوطن وتحقيق الانتصارات وتقديم أروع النماذج في التضحية والفداء والحفاظ على الأجيال الحالية والمستقبلية.