"دوي" تعقد دوائر حكى بمدارس المنيا لتعميق المشاركة المجتمعية

تبدأ اليوم الأحد دوائر حكى لطالبات عدد من مدارس محافظة المنيا؛ لتعميق المشاركة المجتمعية والسياسية ، وتستمر حتى الخميس المقبل ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتى تحظى برعاية كريمة من انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، ومن خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن، إلى جانب عقد نادى مشاهدة وحوار أجيال يجمع بين الطالبات وأسرهن وفتح المناقشات المجتمعية، لافتة إلى أن الفرع نظم الأسبوع الماضى دورة تدريبية لعدد 20 من الميسرات والمتطوعات لتدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة المجتمعية و السياسية .