محافظ جنوب سيناء يستقبل عددًا من مشايخ نويبع وطابا ويكرمهم لجهودهم

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، عددا من مشايخ بدو جنوب سيناء، وذلك بغرض تكريمهم والتعبير عن شكره وامتنانه لمساهمتهم الفعالة في مختلف الفعاليات والمناسبات عامة ومشاركتهم الفعالة في إنشاء مسجد الصديق بنويبع، والمشاركة في سباقات الهجن في افتتاح الموسم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

أثنى المحافظ خلال اللقاء علي جهود مشايخ وعواقل وأهالى التجمعات البدوية عامة ومشاركتهم في عجلة التنمية باعتبارهم مشاركين فاعلين أساسيين كتفهم بكتف جميع أجهزة الدولة، وخص المحافظ بالشكر المشاركين في أعمال إنشاء مسجد الصديق بنويبع الذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، بحضور المشايخ والعواقل وحشد كبير من أهالي مدينة نويبع.

وقال محافظ جنوب سيناء أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مبادرة التعريف بإنجازات 10 سنوات مضت بين أبناء الوديان ليعبروا عن الإنجازات كلا بطريقته وأسلوبه في إطار زيادة الوعي والتثقيف ووعد المحافظ بجوائز سخية للفائزين.

كما قدم الشكر أيضا للشيخ سلامة مسمح لدوره ومساهمته المهمة خلال افتتاح سباقات الهجن في بداية موسم سباقات الهجن الذي تمت بمدينة شرم الشيخ خلال هذا الشهر، وأنه لا أحد يستطيع أن يخفي دور بدو سيناء على مر التاريخ وفي مختلف مراحل الحياة ومشاركتهم أجهزة الدولة في معاركها العسكرية وفي معاركها من أجل التعمير.

من جانبهم أكد مشايخ البدو أنهم يروا جليا جهود الدولة في تنمية سيناء التي شملت كل المجالات في كل مناحي الحياة والتغير للأفضل والحياة الكريمة التي تسعى إليها الدولة لتشمل كل مواطن في كل ربوع سيناء.

وقد أشاد مشايخ جنوب سيناء حضور اللقاء بجهود الدولة للتنمية في عهد الرئيس السيسي مشيدين بجهوده وحكمته البالغة التي تقي البلاد شر تعرضها للمخاطر الخارجية، وعبروا عن حبهم واعتزازهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شاكرين جهود محافظ جنوب سيناء مثمنين تواجده معهم خلال أحداث طابا ونويبع الجمعة الماضية ونقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية مما أعطى الطمأنينة والسكينة لدى الجميع وقالوا انهم مقدرين الزيارة الكريمة وحضور المحافظ وضيوفه داخل ربوع مدينة نويبع وعقد لقاء ودي معهم بوادي مجرح بنويبع، واستجابته لكل طلباتهم.

وقام المحافظ في ختام اللقاء بتسليم شهادات تقديرية للشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات بطابا لجهوده الدائمة والمتميزة، والشيخ سليم الساخن من عواقل مدينة نويبع.

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