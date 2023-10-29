دفنها في حفرة بالمطبخ.. تجديد حبس أب وزوجته بتهمة إنهاء حياة ابنته الصغيرة بطوخ

أمر قاضى المعارضات بالقليوبية ، بتجديد حبس أب وزوجته الثانية، بتهمة إنهائهما حياة ابنته الصغيرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

دفنها في حفرة بالمطبخ ..تجديد حبس أب وزوجته بتهمة إنهاء حياة ابنته الصغيرة في طوخ

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات يفيد باختفاء ابنتها خلال إقامتها بمسكن والدها وزوجته الثانية.



وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إلى أن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تقيم بمسكن والدها وزوجته الثانية، وعندما كانت تطلب الطفلة الرجوع إلى والدتها والإقامة معها، كانت تقوم زوجة الأب بتحريضه عليها، وكان يضرب ابنته ويعذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.



وكشفت التحريات قيام الأب وزوجته الثانية بضربها بخرطوم حتى ماتت، وتوالت اعترافات الأب المتهم أمام المباحث الجنائية بالقليوبية.



وقال إن الطفلة كانت تريد الذهاب لوالدتها وكانت تبكي كثيرا، فقامت المتهمة الثانية زوجة الأب بضربها بخرطوم وجاء الأب ليعاونها حتى ماتت.

وأعترف المتهمان خلال جهات التحقيق ، بعدما اكتشفنا وفاتها خشينا من اكتشاف الواقعة فقمت بحفر حفرة على عمق متر ونصف في مطبخ الشقة الكائنة بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ لدفنها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كان بيحط مشمع علي السيارة ..وفاة تبًاع تحت عجلات سيارة بالعبور

كما أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان تبّاع لقي مصرعه ،إثر سقوطه أسفل سيارة نقل، لقيامه بوضع مشمع على السيارة محل عمله أثناء سيرها على الطريق الأوسطي اتجاه بلبيس دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية.

وقد تبين من التحريات الأولية ، أن المجني عليه حيث اختل توازن التبًاع وسقط أسفل إطارات السيارات، وتم نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة.

وقد تولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع بصمات السيارة من قبل المهندس الفني المختص.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث بالطريق الأوسطي اتجاه بلبيس دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع تباع مصرعه إثر سقوطه أسفل سيارة نقل، وتبين من التحريات أن الضحية كان يضع مشمعًا على السيارة محل عمله أثناء سيرها على الطريق الأوسطى اتجاه بلبيس دائرة قسم شرطة أول العبور، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

