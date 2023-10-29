أيمن العشري: فرص استثمارية واعدة في مصر ودعم كبير من القيادة السياسية

خلال مشاركته في إفتتاح قمة الصلب العربي الـ 16

أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري أن انعقاد قمة الصلب العربي الـ 16 في مصر يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع على الصعيد العربي .



جاء ذلك امس الأحد في تصريحات له خلال مشاركته في إفتتاح قمة الصلب العربي الـ16 بالقاهرة .

وقال العشري إن إحتضان القاهرة لهذه القمة يؤكد حالة الإستقرار التي تعيشها مصر ، والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستثمار والمستثمرين بشكل عام والعرب بصفة خاصة ، مشيرًا إلى أن مصر مُهيأة للاستثمار في قطاع الحديد والصلب وكل القطاعات في ظل الطفرة التنموية التي تمر بها خلال هذه الفترة من بنية تحتية وفرص إستثمارية ومشروعات قومية غير مسبوقة .

ونوّه " العشري "إلى أن قمة الصلب العربي من أهدافها تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع التطورات العصرية العالمية مما يؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة تزيد من صادرات صناعة الحديد والصلب العربي مع دراسة الفرص الإستثمارية المُتاحة في هذا القطاع ، وطرح أفكار جديدة تحقق التنمية ودراسة الظروف الملائمة والسعي لخلق جيل جديد يعمل علي تطوير قطاع الحديد والصلب العربي ، فضلًا عن أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتضمنُها القمة لمناقشة سبل تنمية قطاع الحديد والصلب العربي ، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا القطاع بما يتماشي مع المستجدات العالمية في ظل التكنولوجيا الحديثة بما يحقق النمو الاقتصادي العربي



