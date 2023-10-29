عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام أسوان في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة أسوان التي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب أسوان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين المصري .

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تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة أسوان

عمرو شعبان , عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي , محمد جابر , شيكو محارب , محمود غالي ,محمد حجازي , عبده يحيـى , تشارلز باسي , عمرو مصطفى.

موعد مباراة غزل المحلة و أسوان

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة و أسوان

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المحترفين .