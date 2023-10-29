تمريض الدقهلية تختتم الدورات التدريبية حول المهارات الإدارية والتثقيف الصحي

قامت الإدارة المركزية للتمريض بالدقهلية (الإدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية) بتنفيذ 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع إدارة التمريض بمديرية الصحة بالدقهلية، جاء ذلك تحت إشراف أميمة صبحى مدير إدارة التمريض بحضور 100من أفراد هيئة التمريض العاملين بوحدات الرعاية الأساسية التابعة لمديرية الصحة.

تناولت الدورات تنمية المهارات الإدارية لفرق التمريض إلى جانب الطوارئ والتثقيف الصحى.

واختتمت الدورات بتكريم الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومايسه تمام مدير عام التمريض والرعاية الأساسية بالوزارة كما تم تسليم شهادات تقدير لجميع المتدربين.

بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة برفع كفاءة الكوادر الطبية.