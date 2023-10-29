التحقيق في إنهاء حياة شاب على يد جاره بالوراق

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية ملابسات مقتل شاب في منطقة الوراق، حيث تبين أن جاره غرس "كزلك" في رقبته، بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه"محمد. ش." 35 سنة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين جاره، تطورت إلى مشاجرة، أحضر المتهم سلاحًا أبيض "كزلك" وسدد للضحية طعنة في الرقبة فأرداه قتيلًا.

وبين تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود قطع جزئي بالرقبة إثر تعرضه للطعن بسلاح حاد.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة وأن جاره "عاطل" وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح وتسليم جثمانه لذويه.

الفرق بين القتل العمد و القتل الخطأ

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.