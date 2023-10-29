تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز.. رحلة في عقل كولر

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي علي التشكيل الأقرب للصدام المرتقب أمام نظيره صن دوانز، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الافريقي والتي يحتضنها ملعب لوفتوس في بريتوريا، معقل الفريق الجنوب افريقي.

رحلة في عقل كولر قبل صدام الأهلي.. ماذا يفكر ؟

يدخل السويسري اللقاء بحثًا عن تحقيق هدف واحد، وهو الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية وعدم تلقي أي أهداف لتجنب تكرار نتيجة اللقاء الأخير بينهم، والذي إنتهي بخسارة المارد الأحمر بخماسية ثقيلة.

لذلك من المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي اليوم متوازن بشكل كبير وسيبدأ بخطة 4-3-3، حيث سيؤمن كولر وسط ملعبه بثلاث لاعبين ويعتمد علي التحولات الهجومية لسرعات الثلاثي الهجومي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم «حسين الشحات»، بيرسي تاو، صلاح محسن «كهربا».

الأهلي يبحث عن الثأر أمام صن داونز الليلة

يخوض فريق الأهلي لقاء اليوم بحثًا عن "الثأر" ورد الإعتبار، حيث ما زالت نتيجة اللقاء الأخير بين الفريقين تُراود أذهان جماهير القلعة الحمراء، والتي جمعتهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وانتهت بخسارة الأهلي بخماسية.

كما يدخل الأهلي اللقاء سعيًا في إنهاء لعنة المباريات التي تُقام فى الثالثة عصراً، بعدما خاض المارد الأحمر مباراتين في هذا التوقيت وخسر بنتيجة ثقيلة، الأولى كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر.

بينما كانت المواجهة الثانية في دور المجموعات فى النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

يلعب الأهلي وصن داونز عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية 1 وbein sports 1 والرياضية المغربية وقناة SSC.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديغيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.