لماذا يحتفل المصريون بمولد الحسين مرتين في السنة؟

يحتفل المصريون بمولد الحسين مرتين في السنة، الأولى في 3 شعبان، وهي ذكرى ميلاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر، وهي ذكرى وصول رأس الحسين إلى مصر.

الاحتفال الأول

يقام الاحتفال الأول في 3 شعبان، وهو اليوم الذي ولد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في المدينة المنورة، وهو يوم مبارك في نفوس المسلمين جميعًا.

الاحتفال الثاني

يقام الاحتفال الثاني في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر، وهو ذكرى وصول رأس الحسين إلى مصر في عام 548 هـ، وذلك بعد أن كان قد نقل من عسقلان في فلسطين.

سبب الاحتفال الثاني

يحتفل المصريون بهذا اليوم لأنه يمثل ذكرى استقرار رأس الحسين في مصر، وهو أمر هام بالنسبة لهم لأنهم يعتبرون الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رمزًا للكرامة والحق والعدل.

يحتفل المصريون بمولد الحسين مرتين في السنة، الأولى في 3 شعبان، والثانية في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر، وذلك لأنهما يمثلان حدثين مهمين في حياة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.