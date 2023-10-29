ما أحب الأوقات للصلاة على رسول الله

ورد سؤال على الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، يقول: "ما هى أحب الأوقات للصلاة على رسول الله وثوابها؟"، وأجاب فضيلته قالاً: أكثروا من الصلاة على إمام المرسلين، قائد الْغُر الْمُحَجَّلِين ، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس هناك باب سوى باب النبى المصطفى والحبيب المجتبى لله رب العالمين.

يستحب الصلاة على النبي

وحسبما ورد على الموقع الرسمى للدكتور على جمعة فقد أضاف أنه يستحب الصلاة علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة في كل الأوقات، وتتأكد في مواطن منها: يوم الجمعة وليلتها، وعند الصباح، وعند المساء، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند قبره صلى الله عليه وسلم، وعند إجابة المؤذن، وعند الدعاء وبعده، وعند السعي بين الصفا والمروة، وعند اجتماع القوم وتفرقهم، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر، وعند القيام من النوم، وعقب ختم القرآن، وعند الهم والشدائد، وطلب المغفرة، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ، وإلقاء الدرس، وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح.

راحة النفس

وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي نور الطريق، وهي راحة النفس وطمأنينة البال وبركة الرزق، نسأل الله أن لا يحرمنا منها وأن ينفعنا بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم