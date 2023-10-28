التمارين الرياضية مهمة للحماية من مرض الزهايمر

للحماية من مرض الزهايمر، من الضروري ممارسة النشاط البدني الهوائي، بالإضافة إلى تدريبات القوة والتمارين للحفاظ على التوازن والتنسيق، تحدث عالم الشيخوخة البروفيسور كيريل بروشتشيف عن هذا الأمر.

أجرى علماء أمريكيون دراسة كبيرة ووجدوا أن النشاط البدني والحركة يساعدان بشكل فعال في تجنب عمليات التنكس العصبي المرتبطة بالعمر، بما في ذلك مرض الزهايمر، وحتى النشاط البدني ذو الحجم الصغير والكثافة يعود بالفوائد، وعندما يتحدث العلماء عن النشاط البدني، فإنهم لا يقصدون الرياضة أو التمارين الرياضية فحسب، بل يقصدون أي نشاط بدني تقريبًا، وتحدث المدير العلمي للمركز الطبي لأبحاث الشيخوخة، البروفيسور كيريل بروشتشيف.

وأوضح العالم أن هناك ثلاثة أنواع من النشاط البدني، ومن المهم إيجاد وقت لكل منها.

النشاط البدني الهوائي (الجري، السباحة، المشي، التزلج، التمارين الرياضية)، وأشار الأستاذ إلى أن الشدة المعتدلة (على سبيل المثال، المشي ليس بوتيرة مريحة، ولكن بوتيرة أكثر إيقاعا) يجب أن تستغرق 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، وأكثر كثافة (على سبيل المثال، الشخص لا يمشي، ولكنه يركض) - 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

وأوضح الخبير: "لكن من المهم أن نفهم أن الدرس الواحد يجب ألا يقل عن 10 دقائق".

تمارين القوة

وبحسب كيريل بروشتشيف، فهي تحمي من ضمور العضلات المرتبط بالعمر (ساركوبينيا)، والذي يبدأ في سن الخمسين، وللحفاظ على كتلة العضلات وقوتها، عليك ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، ويجب أن تكون الجلسة على الأقل. نصف ساعه.

تمارين للحفاظ على التنسيق

يعد فقدان التوازن مشكلة مميزة للشيخوخة الجسدية للجسم. تساعد الأنواع الشرقية من الجمباز، وكذلك دروس الرقص، على الحماية من مثل هذه الخسارة. وقال كيريل بروشتشيف إن مثل هذه الفصول يجب أن تعقد ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.