إنطلاق فاعليات اليوم الأول لدورة كرة القدم بمركز شباب الكرنك

انطلقت اليوم السبت، دورة كرة قدم بمركز شباب الكرنك التابع لإدارة شباب أبوتشت، و تستمر لمدة ثلاث أيام مسابقة دورة كرة قدم وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي فتح مراكز الشباب وجذب الشباب، واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

قال احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين الشباب لمزاولة الرياضة، وأضاف رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي العمل بتقديم افضل خدمة للطلائع والشباب.

واوضح رافت عبدالحفيظ مدير مركز شباب الكرنك علي انه تم تقسيم المشاركين الي فرق وساد جو من الروح الرياضية بين اللاعبين والالتزام بقرارات التحكيم وسط حضور كبير من الجماهير.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.