السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل أرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ..النني بديلاً

محمد النني
محمد النني

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنالا التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، ،علي  ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل أرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جاكوب كيوير- بن وايت

في خط الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- إيميلي سميث رو

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- بوكايو ساكا

ويحتل آرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

 

 

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