مركز شباب بلاد المال بحري ينظم مسابقة في الفنون التشكيلية

نظم مركز شباب بلاد المال بحري التابع لإدارة شباب أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم السبت، مسابقة الفنون التشكيلية، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وتحدث مصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على أهمية هذه المشروعات وأنها تساعد على الإبداع والابتكار.

وأضاف محمد عبدالرحيم، وكيل المديرية للشباب، على أهمية مشاركة كافة الأعضاء وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأشار أنور محمد صدقي، مدير عام إدارة شباب أبوتشت، على اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها، وأشار أحمد عيسى، وكيل الإدارة، على الاهتمام بهذه الفئة العمرية لكونها نواة المستقبل.

وأوضح رجب عبداللاه، مسؤول خدمات الشباب بالإدارة على دعم الوزارة لأنشطة الطلائع من خلال العديد من البرامج ومنها الطفل الأولمبي وبرنامج معسكرات مشواري.

وقالت رشا مصطفى، مديرة مركز شباب بلاد المال بحري، إن هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

يأتي هذا تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، ومصطفى أبو جبل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم، وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي، مدير عام إدارة شباب أبوتشت.