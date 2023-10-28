انطلاق فعاليات معسكرات برامج تمكين الفتيات في الرياضة للتنمية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فعاليات معسكرات برامج تمكين الفتيات في مجال الرياضة من أجل التنمية، تحت عنوان "لياقتي مهارتي...دووى". تشمل هذه الفعاليات عددًا من المحافظات الهامة في مصر، حيث يتم تنفيذ المعسكرات في 12 محافظة مختلفة.

تشمل المحافظات التي ستستضيف هذه الفعاليات: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الفعاليات القيمة حوالي 4800 فتاة خلال شهر أكتوبر 2023.

وفي سياق ذلك، تم الانتهاء من تنفيذ 38 معسكرًا بنجاح، وجارٍ حاليًا تنفيذ 10 معسكرات أخرى. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المعسكرات خلال الأسبوعين القادمين. يتم تنفيذ المعسكرات على مدار 3 أيام، حيث يتم تدريب الفتيات والأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة على المهارات الحياتية من خلال الأنشطة الرياضية بوجود دليل توجيهي يتم تزويد المدربات به.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب المشاركين في المعسكرات على مبادرة "دووي"، والتي تنفذ تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

تتضمن المبادرة أنشطة متنوعة مثل دوائر الحكي وألعاب الحماية وحوار الأجيال. يتم تنفيذ المعسكرات بواسطة مدربات البرنامج في كل محافظة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن في مجال الرياضة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهن الحياتية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف لتمكين الشباب والفتيات في المجتمع.