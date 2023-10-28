حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع (انفو جراف)

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا مفصلا عن حصاد نشاط وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال هذا الأسبوع.

وجاء الحصاد كالآتي: -

1- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في السعودية، كونها أكبر الجاليات المصرية بالخارج. واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير أحمد عبد المجيد، على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر في جدة، وقالت: "إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية.

وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في السعودية"، مضيفة أن الجالية المصرية في السعودية الشقيقة، هي أكبر الجاليات المصرية بالخارج، لذلك أكدت سيادتها على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

2- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، سعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث سبل التعاون في عدة ملفات بما يخدم استدامة التواصل بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج، وكذلك إدماجهم في خطة التنمية الوطنية.

وقد أشادت الوزيرة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية على مستويات مختلفة، مؤكدة على أنها ترحب بأي أفكار ومقترحات من أبناء الجاليات المصرية من شأنها أن تسهم في دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المصرية إلى المواطنين وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

3- بدعوة من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، متحدثا رئيسيا، في ورشة عمل بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف». وقد أشادت الوزيرة بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور نبيل المراغي الخبير العالمي في مجال تحلية المياه، وذلك في إطار التواصل المستدام مع علمائنا وخبراؤنا في الخارج لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية على ارض مصر، وذلك بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي. وقد أعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، مؤكدة أن العلم طريقنا لنحقق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، والانطلاق في الخطط التي تضعها القيادة السياسية.

5- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر CEO Women،والتي أقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، حيث افتتحت المؤتمر بمشاركة دولية كبيرة من ٢٠٠ من سيدات الأعمال المديرات التنفيذيات للشركات العالمية والعربية والمصرية، وذلك لإلقاء الضوء علي دور المرأة المصرية والعربية البالغ الأثر في المساهمة بجهود التقدم في مصر والوطن العربي في كافة المجالات. حيث بدأت الوزيرة حديثها بدعوة الحضور لتحية المرآة الفلسطينية التي ابقت علي قضية بلادها العادلة حية ل ٧٥ عاماً الآن.

واستهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المرأة المصرية تعيش في وقتنا الحالي أزهى عصورها خاصة أن المجال أصبح مفتوحاً أمامها لتحقيق ما تحلم به، ويُعد ذلك انعكاسا لجهود الدولة المصرية وإيماناً من قيادة سياسية تؤمن وتسعى إلى تمكين المرأة، لافتة إلى أن ذلك قد تجسد في تبوء المرأة أعلى وأهم المناصب بالدولة.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير جورج عازر السفير المصري الجديد في نيوزيلندا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية هناك. وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة تسعى جاهدة لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لهذا التنسيق الكبير. وأضافت سيادتها أن الجالية المصرية في نيوزيلندا جالية مميزة، مؤكدة سيادتها على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، وضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

7- وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة إلى أبناء الجاليات المصرية حول العالم، من أجل حثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. وقالت الوزيرة إن الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير، ولذلك أكدت سيادتها على أهمية أن يدلي كل مصري الخارج - له حق الانتخاب - بصوته في هذه الانتخابات، موضحة أن وزارة الهجرة من المقرر أن تنشئ غرفة عمليات لتتابع تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، وتجيب على كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج، ومشيرة إلى أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير القادم.

8- في أول لقاء ضمن حملة "شارك بصوتك"، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجاليات المصرية من 6 دول خليجية، وهي جالياتنا في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقد أكدت الوزيرة على الدور الوطني للمصريين بالخارج، كونهم ركنا أساسيا في عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في بناء المستقبل، مؤكدة أننا بمشاركتنا نؤكد على حقنا ونرسل رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، وأن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الساحة السياسية الآن تشهد الكثير من الأحداث، ومصر تحمل على عاتقها إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، رغم الاستعدادات المستمرة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

9 - في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج، تواصل الصفحة الرسمية للمبادرة نشر فيديوهات أطفالنا بالخارج الذين يغنون فيها أغان وطنية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة وبأبطال قواتنا المسلحة، وكذلك الفيلم الملحمي "حرب أكتوبر المجيدة 50 عامًا.. عبور إنقاذ.. إنجاز" ليتعرفوا على تفاصيل هذه البطولة العظيمة الخالدة.

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