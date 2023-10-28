"رياضية طنطا “ تفوز بالميدالية الذهبية في منافسات " الووشو كونغ فو

حصد الطالب سيف الدين محسن السيد المقيد بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض.

والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري لتكون بذلك الذهبية الثانية لطلاب الجامعة في نفس البطولة العالمية.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة الطالب سيف الدين محسن السيد لتحقيق هذا الإنجاز.

مشيرا الى حرص ادارة الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم لطلابها المتميزين والموهوبين رياضياً، وتحفيز الطلاب على المشاركة في البطولات على المستويين المحلي والدولي.