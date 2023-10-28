فحص 5154 مجري مائي لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، جهودها في مكافحة الأمراض المتوطنة ، و الترصد الحشري ، ومكافحة ناقلات ومسببات الأمراض ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإستمرار الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، مشيراً ، إلى تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ، ومكافحة الحشرات الطائرة ، واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6660 كيلو متر2 بإستخدام أجهزة الضباب ، ومواتير الرش ، والرشاشات الظهرية ، بالإضافة ، إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كيلو متر2 ، وتعفير مساحة 2080 كيلو متر2 لمكافحة الحشرات بإستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية ، أنه تم رش مساحة 120000 متر2 من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا ، وتم فحص 914 عينة دم عشوائية ، بالإضافة ، إلى فحص 5122 مجرى مائيا بأطوال 7187 كيلو متر ، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا ، وعلاج ميكانيكي لعدد 32 مجرى مائيا بأطوال 107 كيلو متر .

وأضافت ، أنه تم فحص 47466 عينة بالعيادات الخارجية ، و 66016 عينة عشوائية ، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا ، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها طفيليات معوية 54307 ، و فحص 3333 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، مؤكدة ، علاج 5403 حالة طفيليات معوية ، و 10 حالات بلهارسيا ، إلى جانب تنفيذ تدريب عملي على أعمال مكافحة الملاريا ، والتدريب على أعمال مكافحة القواقع ، و 124 زيارة إشرافية لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة ، بجميع إدارات المنيا الصحية.