أسعار الخضروات صباح اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الخضروات.. شهدت أسعار الخضروات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت للبيع والشراء في سوق العبور للجملة، استقرارًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 20 جنيها، وسجل البطاطس نحو 20 جنيهًا، بينما سجلت الطماطم نحو 13.5 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضراوات اليوم السبت

الخضار

طماطم 13.5 جنيهًا.

بطاطس 20 جنيهات.

بصل 24 جنيها.

كوسة 16 جنيها.

جزر 28 جنيها.

فاصوليا 27 جنيها.

باذنجان أسود 16 جنيها.

باذنجان رومي 13 جنيهات.

باذنجان أبيض 16 جنيها.

فلفل رومي 13 جنيها.

فلفل ألوان 30 جنيها.

فلفل حار 15 جنيها.

خيار 14 جنيها.

بسلة 28 جنيها.

بامية 40 جنيها.

كرنب 25 جنيها للقطعة.

ثوم 35 جنيها.

ملوخية 15 جنيها.

بطاطا 10 جنيهات.

ورق عنب 65 جنيها.