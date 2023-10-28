رئيس اتحاد الصناعات يطالب بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة (فيديو)

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحياة الكريمة التي يستهدفها مشروع “حياة كريمة” من ضمنها تشغيل المواطنين في الأماكن المستهدفة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة الأراضي الصناعية بها مميزة جدا.

الصناعة بمصر

وأضاف “السويدي” خلال حديثه بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دروته الثانية، والذي يقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، وعرضته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الصناعة تعتبر نفسها خط الدفاع الثاني للدولة وكل العاملين بها يعملون بحماس ولكن هناك تحديات تواجه الصناعة بمصر، مشددا على أن القرارات التي صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار أحدثت ارتياحا شديدا للمستثمرين.

إنشاء المجلس الأعلى للصناعة

وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة لكي يتم استخدام كل إمكانيات الدولة والمساعدة بعملية النمو الاقتصادي، مما يعطي الدفعة للمستثمرين الصناعيين بالدولة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان “صنايعية مصر” خلال حضوره للملتقى السنوي للصناعة في دورته الثانية.

وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، مساندة الاتحاد للقرارات السياسية قائلا: “نعلن مساندتنا لكل القرارات السياسية خلال الفترة الصعبة دي”.

شركات القطاع الخاص والصناعة المصرية

وأضاف “السويدي” أننا مقدرين وجود حضرتك معانا في ظل الظروف الصعبة دي يا ريس، وتشريف سيادتك دفعة وثقة ومساندة لكل الشركات القطاع الخاص والصناعة المصرية".

الوقوف دقيقة حداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.