مقبرة للسيارات المحترقة وإصابة العشرات.. تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوى | صور

شهد طريق طريق الإسكندرية الصحراوى، واقعة تفحم 6 سيارات من بينهم أتوبيس و3 سيارات ملاكى وسيارة نقل ثقيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارت الإطفاء إلى مكان الحريق ويجري التعمل مع النيران للسيطرة على الحريق.

وانتقلت أوناش المرور ومعدات ثقيلة إلى مسرح الواقعة لسحب الكثافات المرورية على طريق اسكندرية الصحراوى وتيسير حركة المركبات .

وأسفر الحادث الأليم عن 45 شخصا فى حادث تصادم في طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا صباح اليوم السبت، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.



وكشف الفحص الاولى عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.