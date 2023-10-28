«الدولار» يشعل أزمة القيد فى «الأسنان»

الجمعية العمومية الأخيرة لأطباء الأسنان التى عقدت فى ابريل الماضى وبحضور 101 طبيب اتخذت عدداً من القرارات كان من ضمنها رسوم تسجيل الخريجين الجدد الذين حصلوا على شهاداتهم من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة الف دولار وتم التصويت داخل الجمعية على القرارات لعرضها على وزير الصحة لإقرارها.

منذ أيام أعلن مجلس نقابة الأسنان عن زيادة رسوم القيد من الف دولار إلى 2050 دولاراً أى ضعف المبلغ دون الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ما دفع عدداً من الخريجين إلى المطالبة بالمساواة بخريجى عام 2021 وطالبوا بتطبيق الدستور المصرى والدفع بالجنيه المصرى خاصة أن بعضهم أكد أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية يصعب توفير العملة الأجنبية إلا عن طريق السوق السوداء وبالتالى فإنهم سيدفعون أضعاف المبلغ المطلوب كما أن النقابة رفضت أى تحويلات بنكية وطالبت الخريجين بالدفع فى النقابة وهو ما يخالف قرارات الدولة فى الوقت الحالى، وقد يتعرض بعضنا للمساءلة القانونية فى حين تم استيقافه فى الشارع اثناء الذهاب للنقابة للدفع ويتم اتهامه بالمتاجرة فى العملة الأجنبية.

وأشار طبيب- رفض ذكر اسمه- إلى أن قرارات الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها حتى الآن وقد تتعرض للبطلان والسبب انها لابد ان تعرض فى خلال 15 يوماً على وزير الصحة لإقرارها كما أن النقابة قد رفضت أن تعطى الخريجين قرار الجمعية العمومية لعدم اعتماده حتى الآن.

يذكر ان الجمعية العمومية الأخيرة قد أقرت عدة مقترحات منها التصويت الإلكترونى بالانتخابات ووضع شروط الترشح لمجلس النقابة التى تنص على العضو المستمرة مدته تقديم الاستقالة قبل الترشح ولا يجوز الترشح على أكثر من مستوى نقابى فى نفس الوقت ولا يجوز الترشح أو الجمع بين منصب النقيب أو رئيس نقابة فرعية للمتفرغين تفرغاً تاماً للمهام النيابية البرلمانية أو للإدارة التنفيذية، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من مدتين، ومنتظر عرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها.