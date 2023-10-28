فينيسيوس وبيلينجهام يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة بنظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد مباراة برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي ، دافيد ألابا، أنطونيو روديجير، داني كارفخال.

الوسط : فيدي فالفيريدي، أوريلين تشواميني، توني كروس .

الهجوم : جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال مواجهة الكلاسيكو، وذلك لتعزيز صدارته بترتيب الليجا.

ويُفكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مديد، في تحقيق الفوز، من أجل الابتعاد عن البلوجرانا في عدد النقاط، حيث يأتي خلف الملكي بنقطة واحدة.

بينما يريد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تحقيق الانتصار من أجل الاستمرار على منافسة لقب الليجا، والذي يعد بطلها خلال النسخة الماضية 2022/2023.

برشلونة وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في تمام الرابعة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب برشلونة البديل للكامب نو.

بينما يُنقل الكلاسيكو عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن جيرونا يأتي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يحل ريال مدريد في الوصافة ب25، ولديه لقاء مع صاحب المركز الثالث برشلونة برصيد 24 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابع الترتيب ب 22 نقطة.