رصد جسم غريب في سماء بدولة تشيلي.. صور

ضم مركز رصد الأجسام الغريبة بدولة تشيلي جسم غامض عملاق فوق البلاد ظهر لأول مرة عام 2010، إلى قائمته للأجسام الفضائية.

وبدا أن الصورة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية تظهر جسما برتقاليا متوهجا يظهر من خلف السحب، وقد التقطتها عائلة أثناء نزهة في جبال الأنديز عام 2010.

وأجرى المركز الوطني لتقارير الطيران حول الظواهر الشاذة (NARCAP) تحقيقا في هذه الواقعة في العام نفسه، لكن العلماء يعيدون فتح القضية كجزء من فيلم وثائقي جديد يحاول إثبات أو دحض الظواهر السماوية المريبة.

وقال خبير في الفيزياء من جامعة ألباني: "هذا الجسم غير معروف حقًا، لذا فهو أحد الأجسام الفضائية الغريبة".

ويرجع تاريخ التقاط الصورة إلى نهار أحد أيام الآحاد، والتي تظهر الشمس تسطع من خلال السحب البيضاء بينما تقبع مجموعة من السحب الحمراء إلى اليسار لتغطي جسمًا برتقاليًا "صلبًا" متوهجًا مع "تفاصيل سطحية مثيرة للاهتمام"، وفقًا لتقرير NARCAP.

وتعود قصة الصورة إلى 14 فبراير 2010، عندما أمضى زوجان وابنتهما البالغة من العمر عاما واحدا اليوم في خزان إل ييسو.

التقطت الأم 16 صورة للوادي المذهل والسماء أعلاه، وعند عودتها إلى المنزل، لاحظت بالصور السحب الحمراء مع الجسم.

شاركت الحكومة التشيلية الصورة مع مركز NARCAP، وهي مؤسسة استشارية لمحترفي الطيران الذين يحققون في UPAs وسلامة الطيران.

أجرى تيد رو، رئيس المنظمة، تحليلاً مطولاً للصورة، ونشر تقريراً من 23 صفحة في 2 يوليو 2010.

وظهر رو في برنامج "الدليل موجود هناك" حيث قال: "تقرر هذه الدراسة أن هذا في الواقع شذوذ خارجي".