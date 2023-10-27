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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الشامات في الجسم يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة.. طبيبة توضح

الشامات
الشامات

قالت طبيبة الأمراض الجلدية والأورام أولغا ماشكوفا، إن الشامات (الوحمات) قد تحتوي على خلايا سرطانية، والتي تخضع، وتحت تأثير عدد من العوامل، لتغيرات تساهم في تكوين السرطان (الورم الميلانيني) وإحصائيًا، حوالي ثلث الأورام الميلانينية (ما يصل إلى 30٪) تنشأ من هذه الخلايا "المختبئة" في الشامات.

وأضافت ماشكوفا لـ RIAMO: "أن الخطر الرئيسي للشامات المصابة هو أنها يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة".

وأوصت الطبيبة في حالة حدوث ضرر عرضي للشامة، يجب معالجة الجرح بمطهر (الكلورهيكسيدين)، ثم الاتصال بمتخصص لإجراء الفحص اللازم، وأيضًا من الضروري التقدم بإجراء فحص طبي وفحص نسيجي إذا بدأت أي شامة في الجسم بالتغير في الشكل واللون.

وإذا كانت الوحمة ملتهبة، وأصبحت الحواف غير واضحة، وشعرت بالألم، فتأكد من إجراء اختبار لاستبعاد أو تأكيد وجود سرطان الجلد، ولفتت ماشكوفا الانتباه إلى حقيقة أن الكشف المبكر يستجيب بشكل جيد للعلاج المعقد.

الجريدة الورقية