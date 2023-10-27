الشباب والرياضة تُعلن نتائج دور الثمانية من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، نتائج دور الثمانية من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز النسخة العاشرة بالمحافظات، والتي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



أقيمت (65) مباراة في 17 محافظة فقط، أحرز خلالها اللاعبين (314) هدفًا بمعدل تهديفي عالي (4.8) للمباراة الواحدة في معدل تاريخي لدور الثمانية من دوري مراكز الشباب بالمحافظات، وحلت مراكز شباب محافظة الدقهلية الأعلي تهديفًا ب(28) هدفًا خلال 4 مباريات فقط، يليه مراكز شباب محافظة كفر الشيخ ب(27) هدفًا، يليه مراكز شباب محافظة البحيرة ب(25) هدفًا، فيما جاءت شمال سيناء في الأقل تهديفًا ب(7) من مباراة وحيدة، يليه مراكز شباب محافظة القليوبية ب(11) هدفًا، يليه المنيا ب(14) هدفًا.



أشار وزير الشباب إلى أن الوزارة حريصة على توفير الإمكانات الخاصة كلها بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.



لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

جاءت نتائج دور الثمانية كالتالي، محافظة البحيرة: مركز شباب كفر قشاش يفوز علي مركز محمد رفعت بـ5 أهداف مقابل هدفين، اطلميس علي الكوم الأخضر بـ3 أهداف مقابل هدف، بريم علي التفتيش بـ5 مقابل 4، وشهدت نتائج محافظة سوهاج فوز مركز شباب الصوامعة شرق علي مركز شباب المنشأة بـ4 أهداف مقابل 2، المحامدة البحرية علي الكشح برباعية مقابل هدف وحيد، مدينة جرجا علي النصر بحي راشد بـ3 أهداف مقابل 2، وأيضًا فوز مركز شباب برديس علي مركز شباب شطورة بـ3 مقابل هدف.



في محافظة الدقهلية فاز مركز شباب سنفا علي مركز شباب شاوة بـ5 أهداف مقابل 4، طماي الزهايرة علي كفر عبدالمؤمن ب3 أهداف مقابل 2، وبـ7 أهداف مقابل 5 يفوز مركز شباب المخزن علي مركز المطرية، وفوز منشأة البدوي علي البرامون بهدفين نظيفين، بينما شهدت محافظة الأقصر غزارة تهديفية في نتائجها والتي شهدت فوز فريق مركز شباب الطود علي القباح الغربي بهدفين نظيفين، الحسنات علي الزهراء بـ3 مقابل هدفين، أرمنت الحيط يسحق نظيره مركز شباب المدامود بحري بـ8 أهداف مقابل هدف وحيد للأخير، واختتمها مركز شباب الكيمان بفوز كبير برباعية نظيفة علي مركز شباب الأقصر.



نتائج الوادي الجديد حسمت بفوز مركز شباب البشندي علي مركز شباب الجديدة بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، وبذات النتيجة حسم مركز شباب غرب الموهوب فوزه علي المنيرة، الخارجة يفوز بـ3 أهداف مقابل هدفين علي الفرافرة، وأخيرً الداخلة يتأهل علي حساب الراشدة بهدف نظيف، وفي محافظة الإسكندرية: فاز مركز شباب طيبة علي الحرية بهدف نظيف، أبيس 2 علي العامرية بهدفين نظيفين، طومسون علي البرج الجديد بـ3 أهداف نظيفة، ومركز شباب بهيج علي الحرمين بـ4 أهداف مقابل هدفين.



في دوري مراكز الشباب بمحافظة قنا جاءت نتائج دور الثمانية: فوز مركز شباب حجازة قبلي علي فرشوط بـ5 أهداف مقابل 3، مدينة قنا علي الشيخ علي بهدف وحيد، المعني علي نجع سند بهدفين مقابل هدف، وفوز مركز شباب الحلة علي مركز شباب هو بهدفين مقابل هدف، بينما في الغربية: فوز الراهبين علي محلة ذياد ب4 مقابل هدفين، قليب أبيار علي الفرستق ب3 مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز قسطا علي صا الحجر، كما فاز مركز شباب سجين الكوم علي بلقينا ب4 أهداف مقابل هدفين.



شهدت محافظة المنيا: فوز مركز شباب اسمو العروس علي مركز شباب سلاقوس بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة فاز تله علي بني مزار، مطاي البلد علي زاوية سلطان بثلاثية نظيفة، وفوز مركز شباب قصر هور علي مركز شباب الجرنوس ب4 أهداف مقابل 3، و محافظة دمياط : شهدت فوز مركز شباب شرمساح ب3 أهداف مقابل هدف علي مركز شباب الشعراء، ميت أبوغالب علي السنانية ب3 أهداف مقابل هدفين، وبهدفين نظيفين فاز مركز شباب أم رضا الجديدة علي البصارطة، وسحق مركز شباب كفر المياسرة ب7 أهداف مقابل هدف مركز شباب مدينة دمياط.



فيما جاءت نتائج محافظة بني سويف: فاز فريق مركز شباب بلفيا علي مركز شباب العبور ب4 أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة فاز باروط علي قميش الحمراء، كوم أبوخلاد علي سدمنت الجبل بهدفين نظيفين، وفوز مركز شباب دشطوط علي مركز شباب ناصر ب4 أهداف مقابل هدفين، وفي القاهرة: فاز مركز شباب الجمالية علي مركز شباب الشرابية ب3 أهداف مقابل هدفين، منشأة ناصر علي الأمامين والتونسي ب3 أهداف مقابل هدفين، نهضة شرق حلوان علي الوايلي بهدفين مقابل هدف، وفوز مركز شباب الخالدين علي مركز شباب الزاوية الحمراء ب4 أهداف مقابل هدفين.



وفي محافظة الجيزة: فاز مركز شباب الفهميين علي منشاة القناطر بخماسية مقابل 4 أهداف، ناهيا علي طموة برباعية نظيفة، أرض اللواء علي المنوات ب4 أهداف مقابل هدفين، وفوز وردان علي الديسمي بهدفين نظيفين، وشهدت نتائج محافظة كفر الشيخ: فوز مركز شباب محلة دياي علي الربع ب5 أهداف مقابل 4، مسير علي المنشاة الكبري ب3 أهداف مقابل هدف، شباس الشهداء علي روينه ب5 أهداف مقابل 4، وفوز سنهور علي الرمله ب3 أهداف مقابل هدفين.



وفي محافظة المنوفية جاءت نتائج دور الثمانية بها: فوز مركز شباب جزي علي اصطباري ب5 أهداف مقابل 4، مدينة أشمون علي جزيرة الحجر بهدفين نظيفين، مصطاي علي مسجد الخضر ب5 أهداف مقابل هدفين، وفوز شطانوف علي زرقان ب4 أهداف مقابل هدفين، وفي القليوبية: فاز مركز شباب الإصلاح الزراعي علي مركز شباب طحله بهدفين نظيفين، وبنتيجة 3 أهداف نظيفة فاز مركز شباب المنزلة علي سرياقوس ومركز شباب بهادة علي مركز شباب الخصوص ومركز شباب سنديون علي مركز شباب شبلنجه، وفي محافظة شمال سيناء، فاز مركز شباب الشهيد أحمد المنسي علي مركز شباب بالوظة.