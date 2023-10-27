الدوري السعودي.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وأهلي جدة

احتل الدوري السعودي مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية حيث يبحث عنه الكثيرون من عشاق كرة القدم السعودية بالتزامن مع انطلاق مباراة الهلال السعودي وأهلي جدة اليوم.

الدوري..موعد مباراة الهلال السعودي وأهلي جدة

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي مع أهلى جدة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024.

ويتصدر نادي الهلال السعودي المباراة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهران، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش، روبين نيفيز، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، مالكوم.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: باسم الحريجي، روجر إبانييز، ميريه ديميرال، أليوسكي.

خط الوسط: سميحان النابت، محمد المجحد، فهد الرشيدي.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينيو، رياض محرز، جابري فيجا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأهلي جدة

يتم بث مباراة الهلال السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي، على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قنوات SSC ..قم صناعي نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC.. القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC ..القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

الاستقطاب: عمودى

يذكر أن كرة القدم السعودية أصبحت محط اهتمام الملايين من جمهور مرة القدم حول العالم، خصوصًا مع استقطاب نجوم الساحرة المستديرة الدوليين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو و.د كريم بنزيما ونيمار وغيرهم.