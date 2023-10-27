أوقاف الخانكة تطلق سلسلة ندوات في حب الوطن

اطلقت إدارة أوقاف الخانكة سلسلة ندوات في حب الوطن تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والشيخ علام شعبان مديرة اوقاف الخانكة.

وبدأت من مسجد أبوبكر الصديق بأبو زعبل وكانت عنوان الندوة حب الوطن فطرة خلق الله الانسان عليها والنبى صل الله عليه وسلم علمنا حب الوطن وطننا الحبيب مصر ضرب الامثلة في التمسك بالوطن على مر العصور، وبدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ عبدالله محمد حمادة.

وألقي المشاركون، عدة كلمات حول موضوع الندوة كلا من الشيخ محمد عبد الكريم محمد مسئول الدعوة الإلكترونية والثقافة والإرشاد والشيخ محمد صلاح الدين خروب إمام وخطيب والشيخ رمضان مصطفى إمام وخطيب والشيخ عامر عبد العليم إمام وخطيب.

إقامة المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي



تنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية للمرة الأولى بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أنه قد تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.



الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه .

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

