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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

افتتاح عرض "يوم عاصم جدا" علي مسرح السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق العرض المسرحى الكوميدى الجديد "يوم عاصم جدا"، فى السابعة من مساء أمس الخميس، على مسرح السلام بشارع القصر العيني .

 

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" فى المسرح القومي.

 

ومن المقرر أن يقدم العرض يوميا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

 

مسرحية "يوم عاصم جدا" بطولة "مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي" بالاشتراك مع "مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد"، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان .

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