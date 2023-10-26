طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد زيادته الأخيرة

الضمان الاجتماعي المطور.. ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، تزامنا مع صرف معاش الضمان لشهر أكتوبر الجاري 2023.

وبحث الكثيرون الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على كيفية التقديم خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار والتغييرات الاقتصادية الأخيرة المؤثرة على حياة المواطنين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني طريقة التسجيل والتي جاءت على النحو التالي:

إنشاء مستخدم جديد، وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.

عليك إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

الضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.

تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

أما من قام بالتقديم ويرغب في من يرغب في متابعة تفاصيل طلب التقديم بالضمان الاجتماعي المطور ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المرتبطة بالضمان الاجتماعي، عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login الدخول لحسابك برقم الهوية وكلمة المرور. النقر على "برامج الدعم الخاصة بي"، اختيار برنامج الضمان الاجتماعي . قم بالضغط بعد ذلك على زر “نتائج الأهلية”

قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمواطنات بالمملكة،

صدر توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام أي لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

ومن جانبها أعلنت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%، والتي سيتم إضافتها تلقائيا على المعاش الأساسي، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة.