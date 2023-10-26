3 خطوات للاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

سيطر الضمان الاجتماعي المطور على ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة نتائج الأهلية بالتزامن مع صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري.

ولكل من يرغب في الاطلاع على تفاصيل طلب التقديم بالضمان الاجتماعي المطور ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المرتبطة بالضمان الاجتماعي، عليه إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةhttps://sbis.hrsd.gov.sa/#/login

الدخول لحسابك برقم الهوية وكلمة المرور..

النقر على "برامج الدعم الخاصة بي"، اختيار برنامج الضمان الاجتماعي .

قم بالضغط بعد ذلك على زر “نتائج الأهلية”.

الضمان الاجتماعي المطور..منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أوضحت عبر صفحة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، الهدف من تلك المنصة الخاصة بالدعم والذي يتمثل في:

تقديم الدعم المطلوب للمستفيدين لبرامج الدعم الحكومي المقدمة في المملكة العربية السعودية.

تسهيل معالجة طلبات المواطنين.

الحفاظ على بياناتهم الشخصية والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي 20%

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمواطنات بالمملكة، اصدر توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام أي لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

ومن جانبها أعلنت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%، والتي سيتم إضافتها تلقائيا على المعاش الأساسي، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة.