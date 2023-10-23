بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته برأسمال العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

من خلال تخارج مؤسسات المال العام من مساهمتهم في الشركة عن طريق شطب الأسهم الاختياري للشركة من البورصة المصرية

أعلن بنك مصر عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بقيمة بيعية تبلغ 534.2 مليون جم فيما بلغت حصة المال العام 7.6 مليار جم وذلك من خلال شطب الأسهم الاختياري للشركة من البورصة المصرية.

وجديرا بالذكر أن شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية هى شركة تابعة لمجموعة حديد عز وهي تعد المجموعة الرائدة في مجال الحديد والصلب في الشرق الأوسط وتبلغ نسبة مساهمتها في الشركة بحوالي 64% وبعد إتمام الصفقة ستصل ملكيتها لما يقرب ال 100%.

بدأت الشركة بإنتاج حديد التسليح من الأطوال منذ عام 1986 واللفائف" الأسلاك" منذ عام 1987، ثم بدأت في إنتاج مسطحات الصلب منذ عام 2000، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 6.0 مليون طن صلب سنويا، (منها 3.7 مليون طن صلب – أطوال حديــــد التسليح واللفائـــــف، و2.3 مليون طن صلب – مسطحات).

قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية تأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بالتخارج من بعض المساهمات لتشجيع دور القطاع الخاص.

كما يتماشى تخارج البنك مع استراتيجيته التي تستهدف إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية واستخدام الأرباح الناتجة من التخارج في الدخول في مساهمات جديدة من أجل تفعيل دور بنك مصر في تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشغيلها في مشروعات تحقق التنمية المستدامة للشركات، وتدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.

كما أضاف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية يعد تعميقاً لدور القطاع الخاص من خلال تخارج القطاع العام من الأصول التي يمتلك فيها حصص مؤثرة لتوفير عملة صعبة للدولة خاصة وان حوالي 72% من الصفقة تم تمويلها بالعملة الصعبة مما يدعم هدف الدولة بالحصول على موارد دولاريه، حيث ساهم بنك مصر والجهات الحكومية في العديد من الصفقات منذ بداية العام والتي كانت من ضمن برنامج الطروحات.