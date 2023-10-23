برلماني: زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا خطوة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية للقارة السمراء

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يعد خطوة هامة للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.

أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.

أكد عضو مجلس النواب، على أن تنمية الصادرات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات المصرية وفتح فرص استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب وضمان دخول المنتجات المصرية سوق المنافسة العالمية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا يتطلب فتح أسواق لوجيستية تدعم انتشار المنتجات إلى الأسواق المحلية بدول شرق أفريقيا أو غربها أو بوجه خاص دول أفريقيا جنوب الصحراء.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.