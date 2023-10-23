الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا خطوة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية للقارة السمراء

النائب زكي عباس عضو
النائب زكي عباس عضو مجلس النواب

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يعد خطوة هامة للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.

txt

النائب زكي عباس: كلمة السيسي بقمة القاهرة للسلام حملت رسائل مهمة للعالم

أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025.

أكد عضو مجلس النواب، على أن تنمية الصادرات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات المصرية وفتح فرص استثمارية جديدة مما يوفر فرص عمل للشباب وضمان دخول المنتجات المصرية سوق المنافسة العالمية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا يتطلب فتح أسواق لوجيستية تدعم انتشار المنتجات إلى الأسواق المحلية بدول شرق أفريقيا أو غربها أو بوجه خاص دول أفريقيا جنوب الصحراء.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

 

مواد متعلقة

مدرب سيمبا رفقة كابتن الفريق في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الأهلي بدوري السوبر

متطوعة بقوافل الإغاثة لغزة: واجهنا ظروفًا صعبة لتوصيل المساعدات (فيديو)

الأونروا: 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة لها بقطاع غزة

رصد ‏61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

لطيفة لـ الكيان الصهيوني : "أنتم عمي"

مذكرة تعاون بين هيئة الاستثمار وبنك قطر الوطني
الجريدة الورقية