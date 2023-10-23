الأسهم الأوروبية تستقر مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع السابق.

وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.

ومن بين الأسهم المحركة الرئيسية اليوم، سهم فيليبس الذي صعد واحدا بالمئة مع رفع شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية توقعاتها للعام بأكمله.

وقفز سهم إنديفيور ستة بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

ومما حد من المكاسب، تراجع أسهم الطاقة 0.8 بالمئة مقتفية أثر تراجع أسعار النفط الخام.

وخلال الأسبوع، سيتابع المستثمرون أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت وألفابت في حين سيكون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الخميس موضع التركيز أيضا.

البورصة المصرية تربح 21.2 مليار جنيه في مستهل التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 21.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.530.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوي 22303نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2%.

وعوضت مؤشرات البورصة في ختام جلسة أمس، مستهل تعاملات الأسبوع خسائرها التي تكبدتها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع 35.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.508.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 22128 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 10 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.