لمرضى السكر.. طريقة صحية لعمل أصابع زينب الشهية

أصابع زينب من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع ولا يستغنى عنها أحد في مختلف المناسبات، إلا أن مرضى السكر قد تشكل لهم خطر على صحتهم، ولذلك نقدم لك طريقة صحية لأصابع زينب يمكن يتناولها مرضى السكر.

أصابع زينب

طريقة تحضير أصابع زينب

المقادير

- دقيق : كوب

- السميد : كوب

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة وبحرارة الغرفة)

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- ماء دافئ : نصف كوب

- اليانسون : ربع ملعقة صغيرة (حبّ)

- القزحة : ربع ملعقة صغيرة

- السمسم : ربع ملعقة صغيرة

- الشومر : ربع ملعقة صغيرة

- العسل : حسب الرغبة (أو محلي لمرضى السكري)

طريقة التحضير

ضعي في وعاء الخلط المكونات التالية: الطحين، والسميد، والسكر، ورشة الملح، واليانسون، والقزحة، والسمسم، والشومر، والسمنة وقلبي المكونات جيداً.

اخلطي الخميرة الفورية مع نصف كوب الماء الدافئ، ثم أضيفي المزيج لباقي المكونات في الوعاء مع الإضافة بشكل تدريجي والعجن بعد كل إضافة حتى تتشكل عجينة متماسكة القوام.

غطي العجينة بورق نايلون شفاف واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق.

قومي بتقطيع عجينة أصابع زينب إلى كرات صغيرة الحجم، ثم مرريها على مصفاة أو مبشرة الخضار حتى تتشكل زخرفة على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

وزعي حبات أصابع زينب في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، وأدخلي الصينية للرف الأوسط من الفرن حتى تنضج من الأسفل وتتحمر من الأعلى.

عند التقديم، ضعي أصابع زينب بطبق، وانثري السكر البودرة على الوجه، أو شرّبيها بالقليل من العسل، وتقدم باردة بدرجة حرارة الغرفة.