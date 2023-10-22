عضو إدارة البورصة: الوديعة ليست الحل الاقتصادي في زمن الحرب والذهب أفضل

كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، على تأثيرات الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة على القطاع الاقتصادي في الوطن العربي والعالم، مشددة على أنه منذ 7 أكتوبر وقيام المقاومة بـ"طوفان الأقصى" كان هناك تأثر اقتصادي كبير، موضحة أنه منذ اليوم الثاني لحرب غزة هبطت أغلب البورصات العربية والمصرية.

تأثير الحرب على الاقتصاد

وتابعت: "بورصة تل أبيب انخفضت لأدنى مستوياتها والعملة انخفضت لأدنى مستوياته، كما أن المركزي الإسرائيلي ضخ أموال من أجل سند الاقتصاد الإسرائيلي"، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر "القاهرة والناس".

وأوضحت أن الحل الاقتصادي في الوقت الحالي ليس الوديعة، إذ أن الاستثمار الآن ليس من أجل عائد ولكن من أجل الحفاظ على قيمة الأموال، مشددة على أن الاستثمار بالذهب هو الأفضل الآن.

وأضافت أن السلوك الاستهلاكي للمواطن المصري كان منفتح، إلا أن الدخول برفع الدعم عن الكهرباء بدء تقليل ترشيد الكهرباء، موضحة أن هناك اهتمام كبير بتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير المواد الخام.

وشددت على أن الهبوط في البورصات العربية في الأيام الأولى من الحرب يعرف بالهبوط المرتبط بحدث، وقبل هذا الحدث كان الاستثمار في البورصة هام جدًا، مؤكدة أن أول جلسة تداول كان هناك هبوط عنيف في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة رغم أزمة التضخم، إلا أن المستثمرين والمواطنين أصبحوا أكثر وعيًا من خلال التفكير في العديد من الطرق للاستثمار، إذ أنه ينوع فكرة المحفظة في الكثير من الأصول.

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تفضل اقتناص الفرص وقت الأزمات، مؤكدة أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن يعاني بشده، متابعة: "الحروب على المدى القصير تأثيراتها محدودة.. يستنزف القوى الاقتصادية والعسكرية بكل قطاعاتها".