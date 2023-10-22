المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبدا فعاليات "الاستزراع السمكي" بالمملكة الأردنية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في المملكة الأردنية الهاشمية حول " الاستزراع السمكي" في مقر المنظمة للمكتب الإقليمي للمشرق العربي اليوم الأحد الموافق، والتي تستمر لمدة يومين.

وتهدف الدورة تدريب 13 كادرا من كوادر وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية .

يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بالاستزراع السمكي ، واهم نظم الاستزراع السمكي، جودة المياه في الاستزراع السمكي، تعليف الأسماك بالإضافة الى طرق تربية الأسماك في المياه العذبة والمياه المالحة ، إقامة التدريب العملي في منطقة الأغوار.

وفي سياق آخر افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الإقليمي بالمغرب العربي، اليوم الأحد ، الدورة التدريبية القطرية حول تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية.

جاء ذلك ضمن البرنامج التدريب القطري للمنظمة بالدول العربية وفي إطار التعاون العربي مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.

وتستمر الدورة خمسة أيام متتالية وتستهدف تدريب 38 كادرا من كوادر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.