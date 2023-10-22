مياه أسيوط تنظم مبادرة "في حياتنا" لحث المواطنين على المشاركة بأفكارهم

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انطلاق مبادرة "فى حياتنا" وتدعو المواطنين المشاركة بأفكارهم وبرأيهم على مدار الأسبوع من خلال التعليقات التى ستستقبلها الشركة على صفحتها الرسمية “مياه أسيوط” المبادرة تحت شعار "خدماتك عندنا .. وأنت كمان إخدمنا بفكرك .. بمقترحاتك "والكاميرا تجوب الشوارع شاركنا المبادرة والتواصل مع المواطنين.

وتهدف هذه المبادرة إلى استشراف آراء واقتراحات الناس حول خدمات المياه والصرف الصحي في المدينة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الموارد المائية وأثرها على حياتنا اليومية.

وتعد مياه الشرب والصرف الصحي من أهم الخدمات الأساسية في أي مجتمع، حيث تؤمن المياه الصالحة للشرب وتعزز الصحة والسلامة العامة. إلا أنه قد يواجه العديد من المشاكل والتحديات في تقديم خدماتها بشكل فعال، مثل ضعف التوعية وسوء الصيانة ونقص الاستدامة. وبالتالي، فإن مشاركة المواطنين واستفادتهم من الخبرات والمعرفة الشخصية يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وتطويرها.

عن طريق هذه المبادرة، يتم دعوة المواطنين للتفاعل والتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم عن طريق التعليق على صفحة الشركة الرسمية. يُشجع المشاركون على تقديم أفكارهم حول كيفية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وكذلك توفير الملاحظات والشكاوى حول أي مشكلة إدارية أو فنية قد يواجهها المواطنون فيما يتعلق بهذه الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، ستنتقل كاميرا الشركة إلى شوارع أسيوط لاستطلاع رأي الناس حول المبادرة والخدمات المقدمة. من خلال هذه الجولة، سيتمكن الفريق من التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى أفكارهم وتجاربهم فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي. ستساهم هذه المشاركة المجتمعية في تعزيز الوعي وتعميق فهم الجميع لأهمية المياه وضرورة استدامتها لتلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية.

من المتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن مجموعة واسعة من الأفكار والاقتراحات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. يعد تفعيل دور المواطنين في عملية صنع القرار واستخدام معرفتهم وخبراتهم مفتاحًا لتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

بالتالي، فإن هذه المبادرة تعكس رؤية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في توفير خدمات مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز دور الفرد في تطويرها. تمثل هذه المبادرة فرصة حقيقية لكل مواطن للمساهمة في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل لمدينتهم. لذا، فلنتعاون جميعًا ونشارك أفكارنا واقتراحاتنا ونعمل معًا لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي وجعلها أفضل في حياتنا.