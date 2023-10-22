الانتخابات الرئاسية في نيجيريا تثير ضجة في البلاد

ضجة كبيرة حدثت في نيجيريا الفترة الأخيرة حول حقيقة تقديم المرشحين الثلاثة الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية في فبراير، سجلات أكاديمية تظهر أسماء مختلفة عن تلك التي يُعرفون بها حالياً.

ووُجهت ادعاءات بالتزوير أو انتحال الشخصية ونفت بشدة، مع تقديم تفسيرات مختلفة للتناقضات التي قدمها الرئيس بولا أحمد تينوبو وأتيكو أبو بكر وبيتر أوبي أو المتحدثون باسمها ومؤيدوها.

من المحتمل أن تحدد المحاكم القانونية كيف يتم حل أخطر هذه الادعاءات في نهاية المطاف ، لكنها دفعتني إلى التفكير في كيفية استخدام عدد من النيجيريين لأسمائهم العديدة.

معظم النيجيريين لديهم أكثر من اسم واحد بصرف النظر عن لقبهم. معظم الناس الذين أعرفهم لديهم ما يصل إلى خمسة أو ستة.

في مجتمع تسمي فيه العديد من الثقافات الطفل بناء على ظروف ولادته أو وضعه في الأسرة أو آمال الوالدين في مستقبل الطفل ، يمكن أن يكون لشخص واحد أسماء مختلفة تعكس كل من هذه الاعتبارات المختلفة.

على سبيل المثال ، يمكن تسمية طفل اليوروبا تايوو بيتر توكونبو أولاميد - تايوو (بمعنى أنه بكر التوائم) ، بيتر (الاسم المسيحي) ، توكونبو (بمعنى أنه ولد في الخارج) ، وأولاميد (وصلت ثروتي نجاحي).

عادة ما يتضمن كتالوج الأسماء التقليدية المدروسة بعناية ذات المعاني العميقة واحدة إنجليزية ، خاصة بالنسبة للمسيحيين.

يمكن أن تشمل أيضا الأسماء التي قدمها الأجداد - وهو امتياز يمنحه بعض الأزواج لوالديهم بعد ولادة طفل جديد.

لدي ثلاثة أسماء اثنان من الإيغبو وواحد مسيحي.

كان بإمكاني إضافة اسم مسيحي ثان في سنوات مراهقتي ، عندما كنت عضوا في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

أثناء تناول سر التثبيت (حيث يطلب منك تأكيد إيمانك ومعتقداتك رسميا) ، طلب الكاهن في مدرستي الداخلية في جنوب شرق نيجيريا من جميع المثبتين اختيار اسم مسيحي إضافي للاحتفال بهذه المناسبة.

ومع ذلك ، ما زلت أقدم "تريشيا" ، وهو نفس الاسم الذي تلقيت به سر المعمودية بعد وقت قصير من ولادتي.

أنا فقط لم أشعر برغبة في الحصول على اسم آخر.

من ناحية أخرى ، استغل بعض زملائي في الفصل فرصة غياب والديهم في المدرسة لأخذ أسماء غير تقليدية ربما لم يفكر بها الجيل الأكبر سنا ، مثل مادونا.

ينزلق العديد من النيجيريين الذين أعرفهم بين أسمائهم المختلفة لأسباب أو مناسبات مختلفة.

يمكن أن يكون أي شيء من الشعور وكأنه بداية جديدة أو اتخاذ قرار بأنهم لا يحبون معنى ما كان يطلق عليهم سابقا ، إلى العثور على أنفسهم في بيئة جديدة حيث يمكن لعدد قليل من الناس نطق اسمهم الأكثر شعبية بشكل صحيح.

في كثير من الأحيان صادفت صديق طفولة اعتاد أن يكون ، على سبيل المثال ، أوغاديما ، لكنه الآن ، على سبيل المثال ، الأنا.