فنون جميلة الأقصر تقدم 100 عمل فني ينطق فخرًا لانتصارات أكتوبر المجيدة

باحتفالات اليوبيل الذهبي

بين العبور والنصر، شارك طلاب الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بإبداعاتهم في النحت أو التصوير والجرافيك، ليجسدون رحلة النصر بأعمالهم الفنية، في معرض فني، تضمن قرابة المئة لوحة فنية تنطق نصرًا وفخرًا.

الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ومقرر احتفالية الدفاع الشعبي والعسكري باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، أوضح أن المعرض الفني تضمن 100 عمل فني متنوع، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية تنوعت بين التصوير، والنحت، والجرافيك، تحت إشراف كل من: دكتور أحمد صابر، ودكتورة جهاد شريت، منسقي المعرض.

وأضاف عميد كلية الفنون الحميلة في تصريح لبوابة الوفد، أن هذا المعرض تم تنظيمه من خلال مشاركة طلاب الكلية بأعمالهم، والذين عبروا عن فرحتهم بذكرى النصر، عبر لوحات فنية من إبداعهم، مؤكدًا أن هذا يدل على مدى فخر هذا الجيل واعتزازه بوطنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم المشاركين؛ تقديرًا لإبداعاتهم الفنية.

كانت جامعة الأقصر استضافت تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، احتفالية كُبرى، وندوة تثقيفية للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور، قائد الدفاع الشعبي والعسكري، والأستاذ الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعمداء الكليات بالجامعة، والأساتذة، والطلاب.

جاءت الاحتفالية في إطار الندوة التثقيفية الخمسين للاحتفال بالذكرى الـ"50" لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة الأقصر، بهدف نشر الوعي ببطولات أبطال مصر في الحرب، وترسيخ روح الانتماء لدى طلاب الجامعة.

وتخلل الاحتفالية فعاليات عدة، من بينها: محاضرة تثقيفية، وكلمة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومعرض فني بكلية الفنون الجميلة، كما تم عرض فيلم تسجيلي لحرب أكتوبر"خمسون عامًا.. "عبور - إنقاذ - إنجاز"، وفقرة لكورال جامعة الأقصر بتنسيق الدكتور ثروت عبد اللطيف، وأوبريت حكاية شعب، وتكريم أسر الشهداء وذوي الهمم.