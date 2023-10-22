وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر في الاسكواش بعد التتويج ببطولة جراسهوبر

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي أبطال مصر في الاسكواش، بعد التتويج ببطولة كأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا.

وتُوج كريم عبد الجواد يتوج بطلاً لكأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا بعد فوزه في النهائي على الويلزي جويل ماكين 3-1، بعد أن أقصي في مباراة الدور نصف النهائي وربع النهائي الإنجليزيان مروان ومحمد الشوربجي.

وبذات البطولة، وتوجت نور الشربيني بطلة لبطولة كأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا بعد فوزها الكبير على هانيا الحمامي في نهائي مصري خالص 3-0.



