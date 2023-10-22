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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استكمال محاكمة عامل بتهمة إزهاق روح شقيقته لسرقتها ببولاق

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة عامل محارة لاتهامه بإزهاق روح شقيقته لسرقتها في بولاق الدكرور.


وقد كشف أمر الإحالة أن المتهم "ف .أ" في يوم 28 ابريل من العام الماضي بمنطقة بولاق الدكرور، بإنهاء حياة شقيقته "ن.أ" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن اتجه إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "الطرحة" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها.


وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان: سرقة "الهاتف المحمول" المبين وصفا بالأوراق والمملوك لها بأن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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