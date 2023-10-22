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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتغيير شكل المنطقة

اللواء محمد الشهاوي
اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان

 قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتغيير شكل المنطقة من خلال حربه على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، والفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن لتصفية القضية الفلسطينية.

 وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الغرب يسعى لتقسيم المنطقة العربية طبقًا للدين والعقيدة والعرقيات، لكي يكون هناك موطأ قدم لتواجد الدول الأوروبية، موضحًا أنه في عام 1907 اجتمع رئيس الوزراء البريطاني مع زعماء الدول الأوروبية للعمل على تفتيت الدول الأوروبية وزرع الكيان الصهيوني.

 وأوضح أن الدعم السياسي للشعب الفلسطيني مطلوب، وهذا ما فعلته مصر في الدعوة لقمة "القاهرة للسلام"، واستجاب لدعوة مصر أكثر من 30 دولة وأكثر من 3 منظمات، وتحدث المؤتمر على ضرورة خفض التصعيد وإنشاء الدولة الفلسطينية.

 

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