اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة بسبب كتابتها منشورًا هاجم الاحتلال الإسرائيلي

كتبت الفنّانة دلال أبو آمنة، منشورا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجمت فيه الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية العدوان على غزة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة؛ للتحقيق معها فيما كتبته عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

وأكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة أبو آمنة، خبر اعتقال الأخيرة، مشيرة إلى أن الفنانة أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فايسبوك".

وجاء في منشور الفنانة: "لا غالب إلا الله" إلى جانبه رمز دعاء وعلم فلسطين، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الفريق الإعلامي للفنانة.

وأشارت المحامية بكر إلى أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بتمديد اعتقالها"، غير أنها شدّدت على أن هذه هي نية الشرطة اعتقالها، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت بكر إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة اعتقالها، موضحة بأن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين".