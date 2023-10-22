هل هو خرف أم انقطاع الطمث.. طبيبة تكشف كيفية التمييز بين الأعراض

انقطاع الطمث هو مرحلة طبيعية من الحياة والتي عادة ما تؤثر على النساء والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 عاما، ويحدث هذا عندما تنخفض مستويات الهرمونات في الجسم إلى النقطة التي يتوقف عندها الحيض ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة لبعض العمليات الجراحية مثل استئصال الرحم، وكذلك لأسباب وراثية أو بسبب علاج السرطان.

في حين أن بعض أعراض انقطاع الطمث معروفة جيدًا، بما في ذلك الهبات الساخنة المخيفة، إلا أن بعضها الآخر أقل شهرة، ويمكن أن تكون بعض علامات انقطاع الطمث مشابهة لعلامات الخرف.

تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا: "بالنسبة لبعض النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث وهو الوقت الذي يسبق انقطاع الطمث عندما تبدأ مستويات الهرمون في التقلب ثم الانخفاض وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الأعراض نتيجة للتغيرات الهرمونية أو علامة على الخرف".

قد يبدو ضباب الدماغ، وهو الاسم الذي يطلق على الشعور بانخفاض حدة العقل، مشابهًا لبعض مشاكل الذاكرة التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالخرف، وإن ضباب الدماغ الناجم عن التغيرات الهرمونية هو أحد الأعراض الشائعة جدًا لانقطاع الطمث وقد تواجه النساء أيضًا مشاكل في التركيز، وإيجاد الكلمات، والذاكرة، وتعدد المهام، وانخفاض الحالة المزاجية، بما في ذلك القلق ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على جميع جوانب الحياة اليومية والمنزل، ويضطر بعض الأشخاص إلى أخذ إجازة من العمل بسبب الأعراض؛ ويقوم آخرون بتقليص ساعات عملهم أو حتى يقررون الاستقالة بسبب التأثير على عملهم.

كيف نفرق بينهم

يعد الخرف أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، إذا كان شخص ما تحت سن 65 عامًا مصابًا بالخرف، فإنه يُسمى بالخرف المبكر.

عادةً ما يسبب الخرف أعراضًا ملحوظة أخرى قبل مشاكل الذاكرة، وقالت: "على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف المبكر قد يعانون أيضًا من هذه الأعراض، إلا أن فقدان الذاكرة ليس عادةً العرض الأول".

من المرجح أن تحدث تغييرات في الرؤية والإدراك المكاني ومشاكل اللغة وقد يكون أفراد العائلة والأصدقاء وزملاء العمل أول من يلاحظ هذه التغييرات، وغالبًا ما يكون ذلك قبل الشخص نفسه.

وهذا جزء من عملية الشيخوخة ولا ينبغي أن يثير قلق النساء باعتباره علامة على الإصابة بالخرف.

أكثر علامات الخرف إثارة للقلق هي فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الأنشطة اليومية، عدم القدرة على تذكر الزمان والمكان، ترك شيء ما والتواجد في أماكن غير معتادة، صعوبة تذكر الكلمات عند التحدث أو الكتابة، تغيرات مزاجية تؤدي إلى التوتر عند الخروج في ظروف غير مألوفة والانسحاب التدريجي ومن الأنشطة الاجتماعية.

يمكن أن تسبب هذه المشكلات في بعض الأحيان القلق بين النساء، اللاتي قد يشعرن بالقلق من ظهور العلامات المبكرة للخرف، وهي حالة تتميز بفقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة التحدث والفهم.

وتشمل الأعراض الأخرى لفترة ما قبل انقطاع الطمث ما يلي:

التغيرات في الدورة الشهرية

صعوبة النوم

راحة القلب

الصداع والصداع النصفي الذي يكون أسوأ من المعتاد.

آلام العضلات والمفاصل

تغيرات في شكل الجسم وزيادة الوزن.

تغيرات الجلد، بما في ذلك الجلد الجاف والحكة.

انخفاض الدافع الجنسي

جفاف المهبل والألم والحكة وعدم الراحة أثناء ممارسة الجنس

التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs).