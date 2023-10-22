وعد تتألق بالأسود والمجوهرات تزين إطلالتها

نشرت الفنانة السعودية وعد مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت وعد بإطلالة أنيقة محتشمة كعادتها، حيث ارتدت بادي مجسم وعليه جاكيت قصير ونسقا عليه بنطال ينتمى لصيحة الهاي ويست صمم من قماش ناعم باللون الأسود، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وعد.

وتزينت وعد ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس مع ساعه اليد الفضية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسطية ناعمة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس (16 أغسطس 1971 -)، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”

حياتها الأسرية

هي من عائلة فنية كبيرة والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس. تزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء".